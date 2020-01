Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido a la final de la Supercopa que jugaba el Real Madrid con el Atlético de Madrid en Arabia Saudí. La política acudió al campo de fútbol sin velo, y con un vestido con las mangas remangadas, un detalle que desde el Partido Popular han aplaudido y tratado de rentabilizar, llegando a afirmar que ese gesto era el "feminismo real".

Sin embargo, las redes y algunos dirigentes políticos como Gabriel Rufián, han recordado a los 'populares' que desde hace meses el velo no es obligatorio para las mujeres en el país.

Dani Mateo clama contra los que se meten con la presidenta de la Comunidad de Madrid, como El Gran Wyoming, al que recalca su "posición privilegiada". "Ayuso es una líder feminista y allí dónde va esparce las semillas de la igualdad y la libertad", asegura el presentador.

Además, cuenta que lo primero que hizo la presidenta autonómica al llegar fue hablar con mujeres. "Ha sido muy positivo porque esta semana, con la Supercopa, ha sido la primera vez que las mujeres han podido entrar con total libertad al estadio", explicaba Ayuso a los medios, al tiempo que aseguraba que había podido hablar "sobre todo con mujeres de protocolo y que trabajaban en el estadio".

Cuando una periodista le pregunta qué es lo que le han contado esas mujeres con las que ha tenido la oportunidad de hablar, Ayuso responde: "Estaban ahí trabajando, no hemos profundizado mucho porque es verdad que voy todavía había pocas".

Dani Mateo no se aclara con las respuestas. "¿Ha hablado o no? Si ha hablado pero no le han dicho nada, no eran mujeres, eran futbolistas", bromea el presentador.

