Dani Mateo destaca en El Intermedio a "unas personas que se pasan el día en el Tribunal Constitucional" y no, no son los jueces, "esos solo pasan por ahí a votar un par de cosas y ya esta". El presentador habla de "los que se pasan los 365 días del año 24 horas del día en esos juzgados: los diputados de Vox". Y es que en lo que va de legislatura, la formación de extrema derecha ha presentado 30 recursos, "casi tantos como el número de banderas que puede llevar Santiago Abascal en un mismo look".

El primer recurso de inconstitucionalidad de Vox fue nada más arrancar la legislatura por el tipo de juramento de los diputados independentistas. "Y le debieron de coger el gustillo porque después recurrieron la Ley rider, la Ley de eutanasia, la Ley de igualdad canaria... y hasta la Ley Rhodes", afirma Dani Mateo, que explica que "Vox presenta un recuero cada 15 días": "Los diputados de Vox se pasan tanto tiempo en el Constitucional que ya se ha convertido en una especie de 'after wok' para ellos".