Dani Mateo alerta en El Intermedio de un nuevo síntoma del coronavirus: la 'tontuna aguda', "un mal que parece estar cebándose especialmente con el mundo del deporte".

Un ejemplo de ello es Rudy Gobert, quien no se tomó muy en serio el coronavirus y, tras una rueda de prensa toqueteó los micrófonos para frivolizar con la idea de contagiar a alguien. Pero la cosa no ha quedado ahí, y según afirma Dani Mateo "donde no ha llegado el sentido común lo ha hecho el karma y la justicia poética, porque Rudy ha dado positivo en coronavirus".

Pero él no ha sido el único deportista en protagonizar un polémico acto, y es que la 'tontuna aguada', según explica Dani Mateo, "está cada vez más extendida en el mundo del deporte, concretamente ha afectado a Diego Costa", quien cuando los periodistas quisieron tomar sus primeras declaraciones a la salida del vestuario, el futbolista les tosió encima bromeando con contagiarles.

Wyoming ha conocido en directo que el líder de Vox Santiago Abascal ha dado positivo en coronavirus. "A este paso, me voy a tener que presentar yo a las elecciones", ha señalado el presentador de El Intermedio. Puedes ver su reacción al completo en este vídeo:

Además, el 'doctor' Wyoming y el 'doctor' Mateo han explicado la situación de la crisis sanitaria en España ayudándose de "la famosa curva de contagios de la que se ha oído hablar".

Wyoming también realiza la entrevista más esperada y se sienta cara a cara con el 'coronavirus'. El COVID-19, que se parece sospechosamente a Dani Mateo, llega a El Intermedio para dar su versión de los hechos y relatar su encuentro con Ortega Smith (VOX).