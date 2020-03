La Ley de Libertad Sexual ha generado mucho ruido y no solo en el Gobierno, también en la oposición.

La portavoz de Vox Rocío Monasterio, "el azote del feminismo", ha criticado a través de Twitter al Gobierno y al Ministerio de Igualdad. "Los derechos de las mujeres corren más peligro con ustedes, que se oponen a la cadena perpetua para los violadores, que buscan enfrentar a hombres y mujeres y que abogan por abrir las fronteras, que en un callejón oscuro", tuiteaba Monasterio.

Dani Mateo no puede estar más de acuerdo con Monasterio: "Sí, este Gobierno da más miedo que un callejón de noche". "A mí me das a elegir entre entrar en un callejón oscuro donde me está esperando una mara o entrar en la sala del Consejo de Ministros, y digo 'al callejón, al callejón'", ha bromeado Mateo.

Pero, ¿a qué se debe esta "genialidad" de Monasterio? "Ya sabéis que ella es una persona creativa. Lo mismo se saca de la manga un tuit genial que un visado falso de una obra", añade Dani Mateo en El Intermedio.