Dani Mateo somete a Wyoming al "examen de idoneidad" para militar en Vox: "Soy José Miguel Monzón, para servirle a usted, a su señora y a España"

El Gran Wyoming se somete al examen de idoneidad para militar en Vox. Daniel Mateo se hace pasar por el encargado de recursos humanos de la formación, y comienza a entrevistar a El Gran Wyoming, que se presenta diciendo: "José Miguel Monzón, para servirle a usted, a su señora y a España".

Esto ya le da un punto positivo para entrar en el partido que lidera Santiago Abascal. Cuando le pregunta Mateo por su nacionalidad, asegura que es "español hasta la médula" y que su sangre no es roja, "es rojigualda".

Después, le pregunta por su opinión sobre la familia: "A mí la mía no me gusta mucho, pero como institución, al cielo con ella". Una respuesta que a los ojos de Mateo le coloca como un posible "ministrable".

La última pregunta es sobre la bandera LGTBI, de la que Wyoming dice que es "una aberración completa": "No sé a quién se le ha ocurrido poner una franja de azul añil, con lo bien que hubiese quedado ahí una franja azul lapislázuli", comenta el presentador.

Una respuesta que no parece gustar a Mateo: "¿No le da vergüenza?, a un auténtico español heterosexual solo conoce dos azules: el azul oscuro y el otro".

Entonces, Dani Mateo se ve obligado a someter a Wyoming a una última prueba para descartar que tenga afinidad con el lobby LGTBI y mientras hace sonar 'Don't Stop Me Now' de 'Queen' le pide que no se mueva. Algo que no consigue cumplir.

"¿Por qué quería entrar usted en Vox?", le dice Mateo, y Wyoming responde que para conocer a "un tiarrón como Abascal".

Otros momentos destacados

Wyoming no es el único que no logra pasar el "examen de idoneidad" para militar en Vox. Está, por ejemplo, el caso de Lucía Cuín, que ha sido expulsada de Vox por participar en un acto LGTBI.

También hay otros que, aunque no les echen, deciden dejar la formación de Abascal. Es la historia del "gitano, independentista y republicano", que tras las elecciones del 26M en las que se presentó como alcaldable por Vox, se confesó arrepentido: "Amo a los presos".