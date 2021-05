Dani Mateo se queja de la poca visión de futuro tienen la mayoría de españoles, y aunque reconoce que con esto de la pandemia no sabemos si tendremos o no un verano normal, cree que "hay que mirar a largo plazo y concentrarse ya en la Navidad". Y aunque pueda parecer un poco surrealista, es precisamente lo que ya ha hecho Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que ha anunciado cómo serán las Navidades de 2021. "¿Qué mas da que estemos a primeros de mayo? Para Abel Caballero no existen los meses ni las estaciones, solo existen dos épocas del año: la Navidad y el día después de la Navidad, cuando ya se pone a preparar la siguiente Navidad", comenta Dani Mateo.

Pero es que el alcalde de la ciudad gallega ha puesto toda la carene en el asador una vez más, o todos los renos en trineo, y ha anunciado que habrá noria gigante, rampas de hielo trenes turísticos, mercadillos navideños y atracciones infantiles por toda la ciudad... "La aldea de Santa Claus va a parecer Albacete en agosto al lado de Vigo", bromea el presentador.

Las pasadas Navidades, el líder del PP afeó al presidente del Gobierno que hablase de "las fiestas del afecto" y no de la Navidad. Con esta disputa, Iván Lagarto creó un hit musical.