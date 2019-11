Wyoming ha presentado en El Intermedio su nuevo libro: 'La furia y los colores', una biografía en la que el literato hace un repaso de la transición y de los mejores bares de los 80.

No hay duda de que se trata de una obra maestra, pero Dani Mateo no ha aguantado y ha tenido que intervenir en pleno Intermedio para llamar a Wyoming farsante. Y es que el presentador no ha escrito el libro, sino que lo ha hecho Sebastian, el negro de Wyoming.

Sebastian ha sido el encargado de escribir todos sus libros: sus reflexiones, sus ácidos comentarios e incluso sus apariciones en laSexta Noche. Siempre sin descanso y en unas condiciones de trabajo deplorables, ya que Wyoming le sube la calefacción para que escriba semidesnudo.

"¡Qué vergüenza! ¿Cómo puedes guardar este secreto durante todos estos años engañando a tus lectores?", ha espetado Dani Mateo.

Sebastian no ha parado de escribir en los últimos años. No solo es el negro de Wyoming, sino que también fue Sebastian en su etapa más madura el que escribió 'Yo no me callo', de Esperanza Aguirre, o 'Comentario mínimo a la Constitución española'.

Otros momentos destacados

No es el primer libro del que El Gran Wyoming presume: el presentador de El Intermedio también presentó '1000 frases para dejar flipado a tu cuñado en la cena de Nochebuena', toda una obra de arte con la que el presentador anima a "no tirar la toalla".

El presentador tuvo que zanjar las críticas sobre la posible farsa de su homosexualidad, y mandó un tajante mensaje a aquellos que no se creen que le gusten los hombres: "¿En pleno siglo XXI te sorprende que sea hetero y gay a la vez? Chica, que antigua, pareces la defensora de Hazte Oír".