La hija de Gisèle Pelicot explica por qué su madre decidió hacer público el juicio: "No era ella quien tenía que sentir vergüenza"

En la última temporada de El Intermedio, Sandra Sabatés entrevistó en su espacio 'Mujer tenía que ser' a Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot. Ambas compartieron su testimonio sobre el largo y duro proceso judicial contra Dominique Pelicot, padre de Caroline y expareja de Gisèle, quien fue condenado a 20 años de prisión por drogar, violar y grabar a su esposa sin su consentimiento.

Durante la conversación, Caroline expresó con firmeza el profundo impacto que el caso ha tenido en su vida: "Creo que Dominique está donde tiene que estar, encerrado en prisión para el resto de su vida. Es alguien muy peligroso. Este juicio nos ha mostrado solo una parte de su personalidad, pero no nos ha permitido entender del todo quién es realmente. Hoy, yo ya no tengo padre. Para mí, él ya no existe", comentó Darian.

Uno de los momentos más significativos del caso fue la decisión de Gisèle de hacer público el juicio. Según Caroline, esta fue una elección determinante en su proceso de sanación:

"Animé a mi madre desde el principio a abrir las puertas de este juicio. No era ella quien tenía que sentir vergüenza", afirmó.

La dureza del proceso judicial dejó cicatrices emocionales en ambas. Caroline recordó la dificultad de revivir los hechos y enfrentarse a su padre en los tribunales: "Todo el proceso ha sido muy difícil. Ver de nuevo a nuestro padre, detrás de un cristal, enfrentarnos a hechos que nos concernían a toda la familia… El anuncio del veredicto fue también un momento impactante. En realidad, todo ha sido un calvario de principio a fin", reflexionó.

Una forma de empezar a sanar fue volcar su experiencia en el libro 'Y dejé de llamarte papá'. En él, Caroline revela que también presentó una denuncia contra su padre: "Esta denuncia la puse después del juicio de mi madre porque, por encima de todo, se trataba de ella, de su proceso, y no del de las víctimas colaterales", explicó.

En su obra, Caroline también pone el foco en la sumisión química, una forma de violencia de la que poco se habla, pero que afecta a muchas víctimas: "Debemos ser conscientes de que, en la mayoría de los casos, las víctimas conocen a su agresor y que esto no sucede únicamente en ambientes festivos. Más del 40% de los casos ocurren en el ámbito privado", advierte. También insiste en que muchas veces no se utilizan drogas ilegales, sino medicamentos comunes y fácilmente accesibles en farmacias.

