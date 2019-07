Thais Villas se acercó hasta el Congreso para conocer si los políticos representaban realmente a los españoles a través de los datos de varios estudios sociológicos.

Uno de éstos destacaba que la mitad de los españoles practicaba sexo tres veces a la semana. Muchos de nuestros políticos no salían de su asombro ante estas cifras.

José Manuel Villegas se lo tomaba con humor y afirmaba que se encontraba "en la mitad que felicita a la otra mitad que sí que lo practica", aunque celebraba que tenía "margen de mejora".

Por su parte, Javier Maroto (PP) se limitaba a decir que no quería "romper la media", aunque no desvelaba hacia que lado. Su compañero de partido, Martínez Maíllo, también se mostraba sorprendido con la media al afirmar que esos datos "no se los cree ni el encuestador" mientras que Noelia Vera era más optimista al reconocer que "intentaba que fuera tarea diaria".

Otros momentos destacados

Thais Villas se fue de verbena de San Isidro con los candidatos madrileños. Carmena, Errejón y Díaz Ayuso, entre otros, pasaron por los micrófonos de la periodista de El Intermedio.

Además, recordamos cuando Thais Villas consiguió que Ábalos, Pablo Iglesias, María Jesús Montero o Pablo Casado se arrancaran a bailar. La reportera consiguió que nuestros políticos bailaran en la entrega de los premios de los periodistas parlamentarios.