'The very best of El Intermedio'

El dardo de Revilla al rey Juan Carlos: "No tengo ningún pecado que confesar de los que tiene el emérito"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acudió al confesionario de Thais Villas en El Intermedio para confesar alguno de sus pecados y para soltar algún dardo tanto al rey emérito como a Sánchez.