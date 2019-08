El Intermedio recuerda la entrevista a Rosa García Alcón, una mujer que fue torturada por Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, un miembro de la Brigada Político Social (BSI), la policía secreta que se dedicaba a perseguir a los activistas que se oponían al franquismo durante la dictadura.

En 1975, Rosa García Alcón estudiaba Medicina en Madrid y pertenecía a una asociación estudiantil que "luchaba por conseguir la democracia en España" mediante la difusión de lo que se consideraba 'propaganda ilegal', una acción que se basaba en poner carteles y movilizarse en la calle denunciando la dictadura.

Alcón fue detenida por la Brigada Político Social en una redada, momento en el que se encontró con Billy el Niño, el conocido torturador. "Me detuvieron en la calle y de noche para que no hubiera constancia de que me detuvieron". Durante la entrevista, relataba la forma tan cruel con la que le trató González Pacheco: "Me recibió con un puñetazo en la cara".

La víctima continúa: "Cuando caía al suelo me levantaba tirándome de los pelos". Alcón recuerda en la entrevista cómo era el aspecto del expolicía: "Era un nombre muy desagradable, con una boca muy grande y un olor muy malo". Debido a las torturas a las que fue sometida, tuvo que abandonar Madrid y renunciar a su ilusión de cursar su carrera al encontrarse amenazada: "Estaba en peligro, me podían venir a detener siempre que quisieran".