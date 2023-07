Héctor de Miguel afirma en el plató de El Intermedio que "está volviendo lo retro, lo antiguo": "Últimamente, se vuelve a hablar de ETA, la Ruta del Bakalao y hasta de Bertín Osborne". "Hablando de maduritos fogosos, quien también pretende volver sería Juan Carlos I", destaca Héctor de Miguel, que explica que 'El País' afirma que el rey emérito estaría preparando su regreso si Feijóo gobierna tras las elecciones.

"Hay un entorno que dice que está pensando volver a España, pero hay otro entorno que se lo ha desmentido a Susanna Griso", resalta Héctor de Miguel, que ironiza sobre la ilusión que tenía de la vuelta del rey Juan Carlos.

"Tengo una teoría de quién es ese entorno que no contempla la vuelta del rey, doña Sofía", destaca el colaborador, que muestra una imagen de la reina emérita con Pedro Sánchez: "Parece decirle, me da igual los impuestos a los ricos, pero, por favor, que no vuelva, que no quiero que la Zarzuela vuelva a convertirse en los Sanfermines, todo el día, con los cuernos para arriba y para abajo".