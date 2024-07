Andrea Ropero se trasladaba hasta la Axarquía, una región de Málaga que en apenas unos años se ha convertido en la principal productora de aguacate de Europa. Sin embargo, se trata de un producto que requiere mucha agua en una zona golpeada por la sequía.

La situación en esta zona, explicaba Rafael Yus, coordinador de Ecologistas en Acción, es "preocupante", pues señalaba que "aquí siempre ha habido sequía, pero no la superficie de regadío que hay actualmente". "Hemos sobrepasado el nivel de sostenibilidad de la comarca, porque hay muchísimas fincas que además están regando de forma ilegal", afirmaba en el vídeo sobre estas líneas, donde hacía un llamamiento a la Junta de Andalucía: "Se tiene que implicar en decir 'se acabó, no se puede crecer más'".

Andrea también quiso conocer la opinión de los agricultores. Paco Villena, coordinador de la plataforma para la defensa de la agricultura en la zona, aseguraba que debido a la sequía "nos enfrentamos a la ruina de la comarca". "No tenemos la estructura necesaria para poder salvarlo, que nos den agua, desaladoras, tenemos el mar a la vuelta de la esquina", reclamaba el agricultor, que señalaba que "el 70%" de la población trabaja directa o indirectamente del cultivo de aguacates: "¿Queremos que nos pase como a los astilleros en Cádiz, que nos los cierren y nos tengamos que echar a narcotraficantes?", se preguntaba Villena, que aseguraba que los pozos ilegales "son cuatro piratas" y que "hay una campaña en contra de los subtropicales".

En una zona donde se han encontrado 250 pozos ilegales destinados a regar cultivos de aguacates y mangos, la reportera de El Intermedio pudo entrevistar a Fernando Benítez, el fiscal que investiga el regadío ilegal en la Axarquía. Aseguraba que la posibilidad de existiera delito medioambiental "es grande, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis del agua que tenemos, que ya está produciendo cortes en las poblaciones y en los cultivos de los agricultores legales".

"Tengo la sensación, y creo que no me equivoco, que es una práctica tolerada", afirmaba el fiscal, que sostenía que "sabiendo que están en la ilegalidad, no son conscientes de la verdadera entidad del problema". En su caso, apunta que "me preocupa que haya una situación irreversible", pues considera que "desde hace unos años se está construyendo una economía en base a una serie de cultivos que exige una demanda hídrica que no podemos soportar": "Se ha creado un monstruo en base a consentir extracciones ilegales y ahora no tenemos agua", sentencia.

