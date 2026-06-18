Guillermo Fesser señala que el memorando que ha firmado Trump con Irán es "una rendición en toda regla, lo venda como lo venda"

El presidente de EEUU ha firmado un texto en el que, como señala el corresponsal, hace numerosas concesiones a Irán con el objetivo, según defiende Trump, de "evitar una catástrofe económica mundial" que, en opinión de Fesser, él ha empezado.

Donald Trump ha firmado un 'Memorando de Entendimiento' entre Estados Unidos e Irán y para conocer qué escenario puede abrir este texto, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista cuenta que en los medios se está explicando la firma "con mucha dificultad y haciendo encaje de bolillos". "Trump, que se ha metido cinco goles en propia puerta, intenta convencernos de que ha ganado el partido por goleada", añade.

"La realidad es que Estados Unidos da millones, miles de millones, a Irán a cambio, simplemente, de una declaración de buenas intenciones", indica. El 'Memorando de Entendimiento' "compromete a Estados Unidos a no atacar a Irán, ni tampoco a Hizbulá en el Líbano, ni permitir que lo ataque Israel", expone, "con lo cual Netanyahu, que iba de machito, de repente tiene los pies y las manos atadas e Irán emerge como la fuerza hegemónica en Oriente Medio".

Además, en el texto EEUU también se compromete a abandonar la zona en 30 días. "Estados Unidos levanta todas las sanciones a Irán, permite vender petróleo y hacer caja, y descongela todas las cuentas bancarias que tenían bloqueadas en bancos internacionales", indica. Esto hace, como explica, que el régimen iraní esté más poderoso y que, además, tengan más dinero que nunca. Fesser señala que es fácil saber en qué gastarán este dinero y "no lo va a hacer, precisamente, en mejorar la vida de sus ciudadanos, sino en armarse".

"Rendición en toda regla"

EEUU también se ha comprometido a dar 300 mil millones de dólares en reconstrucción y, aunque Trump ha dicho que no lo van a pagar los estadounidenses, estos "se temen mucho que lo vayan a pagar ellos como han pagado el muro de México o como están pagando el salón de baile de la Casa Blanca".

Y, a cambio de todas esas concesiones, Irán solo se va a esforzar en abrir el estrecho de Ormuz, "porque ni siquiera se habla de abrir el estrecho de Ormuz, ni se dice garantizar la apertura del estrecho de Ormuz", apunta. Además, también se han reservado el derecho de negociar con Omán si se va a imponer un peaje a los barcos. El corresponsal señala que el memorando es "rendición en toda regla, lo venda como lo venda".

El periodista indica que en el texto no se habla sobre la capacidad nuclear de Irán, algo que era la "razón existencial de esta guerra". "Trump ha dicho 40.000 veces que Irán no va a tener nunca una bomba nuclear, pues se pospone para el futuro", indica, "será una patada a la patata caliente para ganar tiempo".

En el texto Irán sí reafirma su intención de no fabricar bombas nucleares, pero "al decir reafirma, lo que hace es confirmar el compromiso que pactó en 2015 con Obama y que Trump se cargó en 2018". "Es decir, Trump no ha mejorado nada, lo que ha hecho es enmendarlo absolutamente todo", indica.

"Evitar una catástrofe económica mundial"

Fesser señala que el presidente de EEUU ha dicho que ha firmado este memorando "para evitar una catástrofe económica mundial". "Catástrofe económica mundial que ha empezado él solito y apunta como victoria que se abre Ormuz, que en febrero estaba completamente abierto", reflexiona.

Y sentencia: "La gran victoria de Estados Unidos consiste en 13 soldados de EEUU muertos y 400 heridos, en 3.000 iraníes asesinados, entre ellos 175 escolares y sus profesoras y profesores, en 132 mil millones gastados en armamento en una crisis económica mundial". "Y todo para reabrir el estrecho de Ormuz, que en febrero ya estaba abierto", concluye.

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