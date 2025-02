Guillermo Fesser, sobre la reunión de Trump y Zelenski: "Parece más bien una rendición que un acuerdo económico"

Guillermo Fesser analiza la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelenski: "Es parte de este cambio de la política internacional de EEUU, que ya no quiere tener aliados sino que es un imperio en el que los favores se pagan".

El Gran Wyoming pregunta a Guillermo Fesser por el encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelenski. "Parece más una rendición que un acuerdo económico", destaca Fesser, que afirma que "es parte de este cambio de la política internacional de EEUU, que ya no quiere tener aliados sino que es un imperio en el que los favores se pagan". Por otro lado, el corresponsal de El Intermedio destaca que "Trump está fascinado con los recursos naturales de Ucrania" ya que tiene "20 de los recursos naturales más preciados del planeta".

"Grafito, titanio, uranio, litio, que es esencial para las baterías de Tesla de Elon Musk", explica Fesser, que destaca que también tiene "tierras raras, petróleo y gas". "Zelenski no ha desvelado la cifra del acuerdo pero ha dicho que no ha aceptado los 500.000 millones que le pedía inicialmente Trump y ha insistido en que esto no es el pago de una deuda sino el compromiso de EEUU de mantener la seguridad de Ucrania", asegura el periodista.

Por su parte, Donald Trump "se ha limitado a decir que si los estadounidenses trabajan en las minas de Ucrania son los primeros interesados en que no caigan bombas", explica Guillermo Fesser, que, eso sí, destaca que el presidente de EEUU también "ha dicho que la seguridad de Ucrania le corresponde a Europa, que para eso son los vecinos".