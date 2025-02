Trump se hace el olvidadizo y niega ahora haber llamado "dictador" a Zelenski: "¿Yo dije eso?"

Donald Trump no se acuerda de llamar "dictador" a Volodímir Zelenski. O no se quiere acordar. El presidente de Estados Unidos se ha hecho el olvidadizo este jueves cuando la prensa le ha preguntado si sigue considerando que el presidente ucraniano es un autócrata, tal y como aseguró hace apenas unos días. "¿Yo dije eso? No me creo que yo haya dicho eso", respondía el republicano, que zanjaba la cuestión con un: "Siguiente pregunta".

Pero lo cierto es que sí que lo dijo, hace tan solo ocho días, después de que el mandatario ucraniano le acusara de vivir en una burbuja de "desinformación" rusa, después de que Trump culpara a Kyiv de la invasión rusa tras iniciar conversaciones con Rusia en Riad. Un comentario que no gustó al mandatario norteamericano, que calificó a Zelenski como "un dictador sin elecciones" y le advirtió de que "debería actuar rápido o se quedará sin país".

Un calificativo que, en cambio, evitó usar para referirse al presidente ruso, Vladímir Putin, cuando se le preguntó directamente esta semana. "No uso esas palabras a la ligera", dijo incluso.

Ahora, acariciando ya un acuerdo sobre las tierras raras de Ucrania, que espera firmar este mismo viernes, Trump parece haber perdido la memoria. Una amnesia selectiva que extiende a sus comentarios sobre la Unión Europea, tras asegurar este mismo miércoles que el bloque "se creó para joder a Estados Unidos". Preguntado sobre estas declaraciones tan solo unas horas después, ahora ha respondido así: "¿Usé yo esa palabra? ¿Esa palabrota?".

Descarta que Ucrania se una a la OTAN

Durante su comparecencia ante los medios este jueves en el Despacho Oval junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump también ha descartado de plano que Ucrania se incorpore a la OTAN. "Eso no va a suceder", ha sentenciado el republicano, que ha insistido en que esa posibilidad de que se uniera a la Alianza fue "una de las razones" que precipitó la invasión rusa, según recoge Efe. "Eso es lo que inició todo esto. Y Biden se refirió a eso y de repente empezaron los disparos", ha esgrimido.

Precisamente, el elegido por Trump para ser el número dos de Defensa, el millonario Steve Feinberg, no ha sabido -o no ha querido- contestar a una pregunta muy sencilla durante su audiencia en el Senado: "¿Rusia invadió Ucrania?". Entre titubeos, un silencio incómodo y salidas por la tangente, Feinberg evitó reconocer a Rusia como agresor en la guerra y salirse así del discurso marcado por Trump.