El lobby de las armas es uno de los más importantes de Estados Unidos. Su peso es tal, ha explicado Guillermo Fesser en El Intermedio, "que lo único que piden los demócratas es que pueda haber un chequeo" que sitúe qué persona va a comprar el arma, de dónde viene y cuál va a ser su uso.

El periodista ha explicado para El Intermedio cuáles son los pasos a seguir hoy en día: "Tú vas hoy a Walmart, uno de los supermercados más extendidos de Estados Unidos, y puedes adquirir una. Pasar el chequeo es de chiste: dices cuál es tu nombre, tu apellido y donde vives. Pero no lo demuestras, no te piden un carnet".

"Entonces, meten en un ordenador del FBI la dirección que yo les he dado y si no está fichado te la venden", ha explicado el periodista, que ha destacado que no hay seguridad social para la gente que tiene problemas mentales, por lo que no están atendidos, y tampoco hay red social porque "la gente vive muy separada": "Aquí no conozco a nadie, y nadie hace que me tome la pastilla", ha destacado. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar su reflexión sobre "los que quieren que Estados Unidos sea un país que cree en la democracia y los que quieren que sea un parque temático de la libertad en el que entras si tienes pasta".