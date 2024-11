A pesar de la clara victoria de Donald Trump en la elecciones presidenciales, el país continua muy dividido. "¿Esta victoria trae una posibilidad de reconciliación o solo va a generar más división?", pregunta Sandra Sabatés al corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista indica que el primer mensaje de Trump ha sido que va a ayudar a cicatrizar las heridas de este país y que "va a ser la edad de oro de Estados Unidos". "¿La edad de oro para quién?", se pregunta Fesser. El corresponsal expone que, por ejemplo, Robert F. Kennedy Jr. estará al frente de la sanidad, una persona que ha manifestado que no cree en las vacunas y que "las va a suprimir", o que, como vicepresidente, ha escogido a JD Vance, "que cree que las mujeres que no tengan hijos no tienen derecho a votar".

"A estas alturas no podemos hacernos ilusiones de que Trump va a ser Walt Disney, no va a cambiar y nos ha demostrado que le importan un pito las leyes", expone Fesser, "que no le interesan los principios democráticos, le interesa solo él". "Vienen cuatro años muy duros para el mundo, solo queda organizarse, resistir y defender los valores que no queremos que nos quiten", concluye el corresponsal.