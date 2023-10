El presidente de EEUU llega mañana a Israel para mostrar su respaldo a Netanyahu pero también para contener su respuesta en Gaza y negociar la apertura de un corredor humanitario. Para hablar sobre la visita del mandatario estadounidense El Intermedio conecta con Guillermo Fesser.

Como explica el periodista, Biden tiene varios objetivos con este viaje. Como expone, uno es que no se extienda el conflicto. Como cuenta, "hay dos portaaviones nucleares de EEUU frente a las costas de Israel", dos de las once unidades que tienen desplegadas Estados Unidos por todo el mundo que, como indica, "son respuesta a la amenaza de Irán". Para Fesser, el objetivo más importante es el de ganar tiempo y retrasar lo más que se pueda la invasión. "Estados Unidos tiene 500 ciudadanos en esa Franja de Gaza, tiene 5 rehenes y a Biden no le gusta nada como se está gestionando esta crisis humanitaria", añade el periodista. Por otro lado, las negociaciones de Antony Blinken, secretario de estado estadounidense, con Egipto no están resultando para que dejen entrar y salir a los palestinos por su país.

Biden, además, tienen un vacío diplomático en la zona. Como explica Fesser, "por parte del senado le bloquean el nombramiento de nuevos embajadores". Actualmente, EEUU no tiene embajadores en Egipto, Kuwait, Oman, los Emiratos Árabes, el embajador de Arabia Saudita acaba de llegar, y tiene tres embajadores a la espera de marcharse ya que el senado no aprueba su sustitución.

Fesser afirma que en EEUU hay una falta de información enorme "por parte del estadounidense medio". Se está viviendo un movimiento de 'a por Hamas' y de venganza después de que se hayan difundido las atrocidades que ha cometido Hamas pero "la causa palestina está totalmente silenciada". Biden dijo que estaba con Israel a pesar de que, como dice el periodista, "ha sido crítico con Netanyahu y de que se opone completamente a que Israel invada y se quede en la Franja de Gaza". Como expone, "todos los presidentes no tienen más remedio que quedarse del lado de Israel" por que, como dice, "se teme mucho a los votos".