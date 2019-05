Septuagenarios que no huelen a vieja política: Paco de la Torre, Manuela Carmena y otras formas de gobernar

Vivimos una época de cambio generacional en el ámbito político. De hecho, los líderes de los principales partidos no superan apenas los 40 años de edad. Rompiendo esta tónica, se encuentran Manuela Carmena y Paco de la Torre, que superando los 70, están al frente de dos grandes ciudades.

En este vídeo de El Intermedio, Gonzo ha entrevistado a los alcaldes de Madrid y Málaga para conocer su perspectiva sobre la política y cómo afrontan los retos que tienen por delante.

"Creo que la edad es un fenómeno extremadamente útil para lo público porque te da experiencia y te da capacidad de comprensión y escucha, habilidades muy necesarias para la política", asegura Manuela Carmena.

Por su parte, Paco de la Torre considera que "la experiencia acumulada te hace valorar las cosas de una manera distinta, más completa, con más capacidad de diálogo y participación". "También el tener una edad como la nuestra permite mandar el mensaje de que se puede seguir en activo y siendo útil", añade.

Y es que ambos líderes políticos creen que "la gente cuando se jubila está en plenas condiciones de seguir estando activos porque tienes libertad, posibilidad económica y menos ataduras humanas para realizarte".

"Muchas veces la oposición me ha llamado vieja para denigrarme, pero precisamente por eso tengo una gran capacidad de comprender porque nuestra generación trajo la Democracia", apunta Manuel Carmena.

Además, Gonzo les ha preguntado qué les aporta la política, teniendo dos carreras tan consolidadas. "Yo la vivo como una pasión de servicio y de bien común a la ciudad por la que luchas", señala Paco de la Torre.

Sin embargo, Carmena ha destacado el aspecto negativo de este ámbito: "A mí me gusta solucionar problemas, pero me desagrada la falta de ética y el maltrato que hay entre unos políticos y otros. Es como un virus que me envenena. La política me ocupa la vida, pero si me ocupara el corazón, me lo destrozaría".

Además, los líderes de ambas ciudades han confensado cuáles han sido los peores momentos que han vivido dentro de su respectivo mandato, así como cuáles han sido los que más felices les han hecho.