Carmena y Paco de la Torre confiesan su momento más amargo en política: "El accidente de El Retiro, el árbol que mató a un niño"

Manuela Carmena no sabría quedarse con el momento más dulce desde que está en el mandato. La alcaldesa de Madrid asegura que "ha habido muchos". Sin embargo, Francisco de la Torre es algo más concreto: "El cambio de calidad del agua, que casi superamos a la de Madrid".

Pero los líderes de ambas ciudades no solo han vivido buenos momentos desde que llegaron al mandato. Francisco de la Torre, alcalde del PP en Málaga y candidato a serlo en las próximas elecciones del 26 de mayo, asegura que el asesinato del concejal del PP Martín Carpena, asesinado por ETA en Málaga a dos meses de comenzar él en la Alcaldía, y el atentado de ETA que acabó con la vida de Luis Portero, su cuñado. El accidente mortal de un niño en una cabalgata de reyes fue otro de los momentos, dice, que peor lo pasó.

Manuela Carmena también recuerda un momento terrible: "El peor fue el accidente de El Retiro, el árbol que mató a un niño. Era una familia que no vivía en Madrid y les trajimos al Ayuntamiento y pude ver la expresión inmensa del dolor de aquella madre".

En el caso de no ganar las elecciones, lo que más orgullosos les haría sentir de sus mandatos es "el cambio de Málaga" que se lleva Francisco de la Torre. Carmena, sin embargo, asegura que no es algo que le "preocupe demasiado": "Quiero hacer que la política salga de ese enfadamiento de la descalificación, ese es un objetivo importante".

Si algo une a ambos políticos es la experiencia acumulada en política. Tanto Carmena como Paco de la Torre son septuagenarios que han vivido un cambio generacional dentro de la política, algo que les agrada en cierto modo, aunque a veces no les gusten las formas: [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/septuagenarios-que-no-huelen-a-vieja-politica-paco-de-la-torre-manuela-carmena-y-otras-formas-de-gobernar-video_201905085cd3453e0cf2e48c701b8d3c.html|||"Me desagrada la falta de ética y el maltrato]] que hay entre unos políticos y otros. Es como un virus que me envenena".

La fragmentación del voto y el fin del bipartidismo es otro de los acontecimientos que han vivido los alcaldes de Madrid y Málaga. Respecto a la irrupción de Vox en el congreso, los líderes han tenido una opinión diversa.