Lina le confesó a Ali su transexualidad tras 25 años de matrimonio y hoy siguen juntas: "Lo acepté y lo entendí"

LA RUTA DEL BUS DEL RESPETO DE EL INTERMEDIO

Lina y Ali conforman una familia trans junto a su hijo y han explicado a Gonzo su particular historia de amor y cómo fue el proceso de cambio de Lina. Tras 25 años de matrimonio, Lina confesó lo que sentía a Ali: "Llegó un punto que esa ola me cubrió y no podía más, o tomaba una determinación o hacía una tontería con mi vida, era una cuestión de vida o muerte".