Las nuevas tecnologías han cambiado nuestros hábitos de consumo, también en la pornografía, una industria que tiene mucho éxito entre los jóvenes. A partir de los 13 años, algunos de los jóvenes preguntados comenzaron a consumir porno. "Es lo más similar que hay a la educación sexual, porque en las escuelas nadie te enseña y a los padres les da pudor explicarte", comenta una de las preguntadas.

Algunos de los jóvenes afirman que, en algún momento de su vida, el consumo de pornografía afectó en su forma de practicar sexo. Por otra parte, ven la imagen que se da en el porno de la mujer como una imagen de "sumisa y de complaciente al hombre".

"No existe un porno dirigido a las mujeres ni enfocado en su placer, es todo para la visión del hombre. Muchas veces me he planteado por qué estoy viendo algo que ni me gusta, ni me beneficia", afirma una de las entrevistadas. "Soy feminista y estoy a favor de abolir el porno tal y como es hoy, da una visión irreal y machista del sexo", ha explicado otra.

Relato de un joven adicto al porno: "Prefieres quedarte en casa masturbándote y viendo pornografía a salir con chicas"