Se ha cumplido un año de la victoria Giorgia Meloni en las urnas italianas. El Intermedio ha tenido la oportunidad de contar con una Giorgia Meloni muy especial. Cristina Gallego se ha puesto en la piel de la líder italiana para hacer balance de su primer año al frente del Gobierno de Italia.

La intervención de 'Meloni' ha comenzado aportando una serie de datos sobre ese primer año de Gobierno sobre el número de inmigrantes o de abortos en el país. Como ha afirmado la 'primera ministra', "la extrema derecha no necesita los datos de los medios de comunicación manipuladores" ya que ellos conocen la "verdad de la calle". Además, ha añadido que los datos les muestran que todavía hay mucho trabajo por hacer.

Como ha contado, los votantes le están trayendo un montón de regalos para celebrar este día. Por ejemplo, una versión muy particular del juego 'Hundir la flota', este caso, la edición 'Open Arms'. Como ha dicho Wyoming, el juego va "un poco en contra de los derechos humanos". Algo a lo que 'Meloni' ha replicado que va "a favor de la diversión". Como ha dicho, ella no va a hundir barcos, ya que en Italia "no tienen para torpedos".

Sobre la supresión de la renta mínima, Cristina 'Meloni' ha dicho que Wyoming es un manipulador ya que en Italia nadie cobraba renta mínima debido a que "no hay italianos pobres", que si duermen en la calle es debido "al buen tiempo o porque están haciendo cola para entrar al Museo Vaticano".

Otro de los regalos que ha recibido 'Meloni' es una taza con la bandera arcoíris que reza "Orgullosa de ser normal". Algo que va muy en línea de otra de sus políticas: prohibir a los homosexuales registrar a sus hijos. Ante esto, 'Meloni' ha dicho que ella es una persona supermoderna ya que los homosexuales en Italia tienen derecho a adoptar, en concreto, como ha declarado, "los gays pueden adoptar chihuahuas y las lesbianas gatos".