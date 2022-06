Georgina Rodríguez se ha convertido en madrina de un centro comercial y, para el acto, escogió un look de lo más "veraniego" compuesto por "un vestido de limones, unas sandalias planas, un mini bolso y joyas varias", describe Valeria Ros. Aunque parece simple, lo cierto es que la influencer llevaba encima más de 28.000€.

Sin embargo, a Josie no le acaba de convencer el look: "Es un estampado para el apocalipsis", asegura provocando las risas entre los zapeadores, "es que no lo entiendo", y concluye con que "no es su mejor aparición, a pesar del dineral que lleve encima". En el vídeo principal de la noticia, te dejamos su valoración al completo. ¿Logrará aprobar Georgina Rodríguez, aunque sea por los pelos?