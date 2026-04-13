Fesser, de la reunión de Trump y Netanyahu antes de atacar Irán: "La CIA avisó que Israel se había vendido muy bien, pero que no era realista"

Guillermo Fesser explica que "Trump dio la razón a Netanyahu" pese a que la CIA le advirtió de que "matar al ayatolá y destruir misiles vale, pero que el cambio de régimen y de que los kurdos invadirían Irán era una farsa".

Después del anuncio de Donald Trump del alto el fuego de dos semanas y el comunicado de las autoridades iraníes afirmando que durante esas semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, Guillermo Fesser analiza la situación de la guerra de Irán en este vídeo de El Intermedio.

El periodista cuenta los detalles de la reunión que tuvieron Trump y Netanyahu antes de iniciar la guerra de Irán y que se ha publicado en "un adelanto" de 'Cambio de régimen', un libro que publica 'The New York Time': "Trump se puso a un lado mientras Netanyahu hacía una presentación con una pantalla gigante donde tenía detrás al presidente del Mossad, David Barnea, y a sus propios generales, con lo cual el presidente de EEUU se quedó muy impresionado como si estuviera viendo una película".

"Netanyahu dijo que Irán estaba maduro para un cambio de régimen y que iban a decapitar al ayatolá y a toda la cúpula", explica Fesser, que destaca que el líder israelí "dijo que podrían destruir en varias semanas todos los misiles de Irán y que, entonces, las milicias kurdas saltarían las fronteras de Irán, el pueblo se levantaría y el régimen caería". Una información que más tarde, ya a solas, los Servicios Secretos corrigieron a Trump.

"Dijeron que matar al ayatolá y destruir misiles vale, pero que el cambio de régimen y de que los kurdos invadirían Irán era una farsa en palabras del presidente de la CIA", detalla Guillermo Fesser, que señala que, sin embargo, "Trump dio el visto bueno" ya que "no le interesaba el cambio de régimen sino la idea de matar a Jamenei".

"Nadie se atrevió a pararle los pies y Trump le pidió opinión de cómo hacerlo al general Kane, y este le dijo que Israel se había vendido muy bien, como siempre, pero que no era realista", explica Fesser, que destaca que "Trump confunde estrategia, a largo plazo, con táctica, manera de llevarlo a cabo a corto plazo". Kane también advirtió a Trump que "iba a ser una campaña que iba a vaciar de armamento el arsenal de EEUU y que Irán construye más rápidos los drones que EEUU los misiles para pararlos y que, además, están bajo mínimos en misiles porque les habían dado muchos a Ucrania y a Israel".

"Kane también explicó las dificultades para asegurar el Estrecho de Ormuz y avisó de que Irán, seguramente, iba a bloquearlo", explica Fesser, que destaca que, no obstante el presidente de Estados Unidos apoyó la idea de Netanyahu diciendo que "tenía razón" en que "Irán estaría debilitado y no habría problema".

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