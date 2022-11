El Intermedio conecta con Guillermo Fesser, corresponsal en Nueva York, que da la última hora sobre las elecciones de mitad de mandato que se celebran este martes, 8 de noviembre, y en las que se eligen a los representantes públicos que van a decidir en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Como reportan los últimos sondeos, "la batalla está totalmente igualada". Por eso, Sandra Sabatés se interesa por qué "hay detrás de la promesa de libertad de los republicanos". "Tristemente es una manera de blanquear que el partido Republicano está apoyando a los talibanes de los EE.UU", explica, porque "no es libertad decirles a las mujeres qué hacer con su propio cuerpo, ni decirles a los estudiantes qué libros pueden leer. No es libertad marcarle a la gente con quién se puede casar, ni decirles a los trabajadores que no se pueden afiliar a ningún sindicato".

Además, Fesser tiene la impresión que "desde la caída del Muro de Berlín hay un problema y es que se confunde democracia y capitalismo". Por eso, "el hecho de favorecer los negocios se ha cargado poco a poco la democracia" y esto hace que "hoy en día, en vez de políticos gobiernen millonarios que controlan a los jueces y poderes públicos".