Según datos de la Agencia Tributaria, el número de ricos en España ha crecido durante la última década, pero ¿dónde están? Isma Juárez ha ido al lugar en el que sería más fácil encontrar uno: Pozuelo de Alarcón, la localidad con mayor renta per cápita del país.

El tipo de coche nunca engaña y así es como Isma encuentra su primer rico, un joven que acepta hacer un particular test para definir su nivel de riqueza. De este modo, el joven confiesa que duerme "en calzoncillos", que ha pasado las vacaciones en varios sitios y que, afirma, "he estado en barco en la Costa Brava". El reportero admite que hizo algo parecido, pero algo más modesto: "Me pillé con unos colegas una zodiac y parecíamos Narcos".

Juárez también encuentra una pareja que le cuenta que tienen "tres propiedades en Londres" y al dueño de un Tesla que asegura que se define "riquiño" y con el que mantiene un divertido intercambio de vaciles. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo sobre estas líneas.