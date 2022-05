Thais Villas sale a la calle para preguntar a los españoles qué nota se ponen como hijos o hijas. ¿Llamarán a sus padres a diario o los confunden con un servicio de canguro las 24 horas?

Entre los entrevistados en esta nueva edición de 'Thais Avisor' está Patri, una joven que, aunque no vive con sus padres, no se considera 'independizada' porque "me lo siguen pagando ellos todo". Entre sus virtudes como hija destaca ser "espontánea, divertida y cariñosa a mi manera", y señala que "cuando entro en casa, si han tenido un problema, con lo que les voy a contar yo se les olvida: soy como la influencer de la familia".

Sin embargo, entre sus defectos confiesa que es "consumista" y "caprichosa": "Me aprovecho de que soy la hija única", asegura esta chica que también reconoce que "podría colaborar más" en las tareas de casa, aunque según ella es porque "a mi madre le gusta el monopolio de la limpieza". ¿Cuántas estrellas se pondrá como hija? la respuesta, en el vídeo sobre estas líneas.

"Suelo llamar a mi madre cuando necesito bizum"

