Después de arrancar El Intermedio con su ya tradicional monólogo de pie desde una punta del plató, El Gran Wyoming se traslada hasta la mesa, donde se encuentra, como siempre, con Sandra Sabatés.

Ambos siempre se dedican en este momento divertidas pullas, pero, sin embargo, esta vez es diferente. Cuando la presentadora le pregunta a su compañero cómo está, éste la sorprende con su respuesta: "Espera un momento, que se me ha soltado el sujetador". "Es que me estaba dando vergüenza", insiste el presentador a Sabatés, que responde entre risas: "Si tú no tienes vergüenza". Puedes ver el cómico momento en directo en el vídeo principal de esta noticia.