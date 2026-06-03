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Un espectador de El Intermedio reprocha a Isma Juárez ser "un pelota": "No me gusta nada"

El reportero sigue buscando espectadores de El Intermedio para conseguir ver el final del programa con ellos. ¿Conseguirá su objetivo esta vez?

El reportero sigue buscando espectadores de El Intermedio para conseguir ver el final del programa con ellos. ¿Conseguirá su objetivo esta vez?

Isma Juárez ha salido a la calle para conocer a espectadores de El Intermedio e intentar que aquellos que no ven el programa se animen a sintonizarlo. Para ello, llama a telefonillos aleatorios. Se lleva un chasco en su primera intentona, ya que la chica que le contesta le dice que no está viendo el programa y que, además, tampoco lo conoce.

El reportero le pide a la chica que pongan laSexta. "¿Por qué?", pregunta la joven. "Es el programa en el que salgo yo", responde Isma. La chica le dice que le lleve una pizza y que, en ese caso, pondrá el programa.

En su siguiente intento, responde Alfonso que le dice que sí que ven El Intermedio todos los días. "Ahora mismo está Fesser hablando de Trump y de sus planes estúpidos", le cuenta. Alfonso aprovecha, además, para reprocharle al reportero que es "un pelota". Juárez le pide, entonces, subir a su casa para poder ver el final del programa y este no acepta el ofrecimiento.

"Creo que no, mi mujer me mata", le dice Alfonso. "Alfonso, tengo ganchitos", le intenta convencer Juárez. "Muchas gracias, Isma", replica él, "encantado".

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