Un espectador de El Intermedio reprocha a Isma Juárez ser "un pelota": "No me gusta nada"

El reportero sigue buscando espectadores de El Intermedio para conseguir ver el final del programa con ellos. ¿Conseguirá su objetivo esta vez?

Isma Juárez ha salido a la calle para conocer a espectadores de El Intermedio e intentar que aquellos que no ven el programa se animen a sintonizarlo. Para ello, llama a telefonillos aleatorios. Se lleva un chasco en su primera intentona, ya que la chica que le contesta le dice que no está viendo el programa y que, además, tampoco lo conoce.

El reportero le pide a la chica que pongan laSexta. "¿Por qué?", pregunta la joven. "Es el programa en el que salgo yo", responde Isma. La chica le dice que le lleve una pizza y que, en ese caso, pondrá el programa.

En su siguiente intento, responde Alfonso que le dice que sí que ven El Intermedio todos los días. "Ahora mismo está Fesser hablando de Trump y de sus planes estúpidos", le cuenta. Alfonso aprovecha, además, para reprocharle al reportero que es "un pelota". Juárez le pide, entonces, subir a su casa para poder ver el final del programa y este no acepta el ofrecimiento.

"Creo que no, mi mujer me mata", le dice Alfonso. "Alfonso, tengo ganchitos", le intenta convencer Juárez. "Muchas gracias, Isma", replica él, "encantado".

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