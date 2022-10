Thais Villas acude a un colegio para averiguar qué saben los niños sobre las monarquías. "¿Sabéis si España tiene reyes?", les pregunta, a lo que muchos no dudan en contestar que "no, no tiene". Es en ese momento cuando les informa de que España es una monarquía y que "tenemos reyes", Felipe VI y Letizia. "¿En serio?", le responde una peque totalmente sorprendida.

"¿Perdona?", no puede evitar reaccionar la colaboradora, que les asegura que "media España se acaba de caer del sofá porque hay mucha gente que es monárquica". Puedes ver las ingeniosas respuestas que los niños dan a Thais Villas sobre la monarquía en el vídeo principal de la noticia.