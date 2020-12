El Gran Wyoming se 'transforma' en Jorge Mario Bergolio, el Papa Francisco, quien recientemente ha saltado a la actualidad tras apoyar las uniones civiles de personas del mismo sexo, pero, ¿por qué no permite que se casen por la iglesia?, se pregunta Dani Mateo. "Yo no tengo nada en contra de los que tienen la sexualidad despistada. Tienen derecho a formar una familia, pero no en la casa del padre", responde el Papa, asegurando que dios "es muy antiguo".

Sobre la pandemia, el Papa recomienda encomendarse al Ángel de la Guarda para este tipo de peligros: "No sé si es el mejor, pero seguro que es más efectivo que la OMS". Además,

habla del encuentro que tuvo con Pedro Sánchez: "Es guapísimo el pibe, nos entendimos bárbaro. Él no tocará el concordato con el Vaticano y mantendremos una estrecha relación. Yo estaba preocupado porque había escuchado quería eliminar iglesias y se refería a su propio vicepresidente", confiesa el Papa.

En otra ocasión, Dani Mateo entrevistó 'por la cara' a una de las líderes europeas, la canciller Angela Merkel, quien se aventuró a hacer una predicción económica para España tras la pandemia. "Acabaréis de camareros en nuestros bares", aseguró.