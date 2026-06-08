Un 'embrión' se atrinchera en el útero para disfrutar de la nueva ley de Ayuso: "Tengo mejor vivienda aquí que uno nacido en Madrid"

El Gran Wyoming 'conecta' con un embrión (Dani Mateo) que se niega a salir del útero de su madre tras la aprobación de la ley del concebido no nacido de Ayuso: "Van a tener que sacarme los de Desokupa".

El Gran Wyoming anuncia en el plató de El Intermedio que se encuentra en el programa "a un concebido no nacido que está contentísimo" con la aprobación de la ley del concebido no nacido en Madrid, que reconocerá en la Comunidad de Madrid al embrión como un miembro más de la familia, por lo que las familias podrán acceder a beneficios y ayudas antes del nacimiento, como el reconocimiento de familia numerosa.

"Tengo entendido que lleva años disfrutando de los beneficios de Ayuso", asegura el presentador, que 'conecta' en este vídeo con el embrión, interpretado por Dani Mateo. "Yo aquí me he tirado 45 años y pienso estar otros 45 más", explica el 'embrión', que destaca que "van a tener que" sacarle de ahí "los de Desokupa".

"Ayuso nos trata fenomenal, yo tengo aquí un piso más grande que al que pueda aspirar cualquier nacido en Madrid", afirma el 'embrión', que destaca que puede hacer "lo que quiera": "Me he quitado el cordón umbilical porque mi madre es vegana".

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