Elena, reclusa, explica el beneficio de jugar al rugby en prisión: "Me ayuda a empoderarme, a sentirme orgullosa, a seguir adelante"

Andrea Ropero habla con Elena y Teresa, dos reclusas que forman parte del proyecto de la Federación Española de Rugby. Aseguran que jugar a este deporte en prisión les ha cambiado su forma de ver el mundo y a ellas mismas.

España es uno de los países de Europa con una mayor tasa de reinserción de sus presos. El 80% de ellos no vuelve a delinquir después de salir de prisión y parte de culpa de ello la tiene el fomento del deporte con iniciativas como la de la Federación Española de Rugby que ha llevado este deporte a las prisiones.

Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de hablar con dos presas que lo practican. Una de ellas es Elena, que lleva dos años jugando al rugby: "Aparte de que es una actividad que podemos salir del módulo y desconectar de lo que tenemos allí, pues también sirve para pasarlo bien, desconectar de los problemas que tenemos en la vida", afirma.

Elena explica que siempre espera con ganas el lunes, el día que entrenan, y que esto le ha permitido soltarse y "estar bien con las compañeras". También destaca el orgullo que le produce formar parte de un equipo: "Estamos metidas en un centro penitenciario, pero en realidad no estamos excluidas", afirma.

En su caso, cuenta que entró en prisión "muy fastidiada": "He estado en un mundo que no quiero que esté nadie y gracias al rugby me ha hecho salir de ese mundo". De hecho, señala que cuando salga de prisión quiere seguir jugando al rugby, ya que, explica, "me ayuda a empoderarme, a sentirme orgullosa, a seguir adelante".

Del campo al módulo

Teresa, otra reclusa, señala que el rugby les permite subir su autoestima: "Te sientes como que cometiste un error en tu vida y de pronto la sociedad te incapacita. Entonces es volverte a sentir viva, parte de algo y parte importante", afirma. De hecho, señala que ese espíritu de equipo luego repercute en el módulo.

Personalmente, le ayudó cuando salió en libertad a la hora de tener una mayor capacidad de sacrificio, así como en su adicción a las drogas. Por ello, comenta, cuando volvió a ingresar en prisión volvió a pedir rugby.

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