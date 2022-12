TORRA DENUNCIA HABER SIDO HACKEADO

El Intermedio analiza la denuncia de Quim Torra sobre el hackeo de su Twitter y la publicación de un tuit que carece de sentido. Dani Mateo no ha dudado en darle consuelo: "No corre peligro con que le hackeen la cuenta, es más, le pueden salvar la reputación. Puede que el tuit no tenga sentido, pero al menos no es xenófobo".