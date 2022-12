VIVIÓ UN INFIERNO CON LAS TORTURAS

Gonzo entrevista a Rosa García Alcón, víctima de las torturas de Billy el Niño, quién explica el infierno que vivió cuando fue detenida por el expolicía: "Me recibió con varios puñetazos". "Disfrutaba pegando, sembrando el terror ante los desprotegidos. Me decía que me iba a matar tirándome por la ventana y decías pues hazlo, así acaba esto’”.