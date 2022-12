Ascienden a ocho las víctimas del monje Soler en Monserrat. "Todos estos casos que sucedieron a lo largo de cuatro décadas demuestran dos cosas: la inacción de la iglesia ante una práctica intolerable y que la biblia estaba equivocada, habla de diez plagas y ninguna de ellas es la pederastia", ha sentenciado Wyoming.

"Es lógico que pidan la dimisión del abad, encubrió los abusos durante años. Alguien debería explicarle al abad dos cosas: los abusos sexuales a menores más allá de un pecado son un delito y por tanto no es suficiente con pedir perdón, y Monserrat no es Las Vegas, no vale lo de 'Lo que pasa en Monserrat se queda en Monserrat", ha concluido Wyoming.

"Hay que seguir arrojando luz y justicia sobre este tipo de delitos. No podemos dejar que prescriban", ha sentenciado.

El terrible relato de Miguel Hurtado sobre los abusos sexuales que sufrió por parte de un religioso: "A parte de tocarme, me besó en los labios"

Recordamos la entrevista de Gonzo en 2016 a Miguel Ángel Hurtado, quien contó en El Intermedio cómo fueron los abusos sexuales que sufrió durante cuando tenía 16 años en el Monasterio de Montserrat.