La década cochambrosa, el repaso de El Intermedio al estallido de la crisis: "Lehman Brothers fue a la economía lo que la música a los Gemeliers"

Este sábado 15 de septiembre se cumplen 10 años del estallido de la crisis económica. El Intermedio le rinde 'homenaje' haciendo un repaso de toda una época: la década cochambrosa. Burbuja inmobiliaria, Lehman Brothers, quiebra bancaria, recortes, austeridad...

Hablan los afectados de la década cochambrosa, 10 años de crisis económica: "Me despidieron en 2009, desde entonces estoy en paro"

El desempleo fue una de las caras más amargas de la crisis económica. Víctor Claudín, como tantos otros, perdió su trabajo y se convirtió en un parado de larga duración. "Me refugié en la escritura, aunque eso no da de comer. Estoy fuera del mercado laboral", afirma en El Intermedio. Paloma, víctima de las preferentes, también relata el infierno que vivió al ver cómo perdía todos sus ahorros.

Nilda Risueño, víctima de un desahucio: "No sé si podré hacer frente a un alquiler de mercado con un contrato precario"

Nilda Risueño sufrió un desahucio tras pedir al banco una dación en pago. Nilda no podía hacer frente a la hipoteca a 50 años que había firmado. "Gracias a la PAH y al duro camino recorrido logramos la dación en 2017", relata. Ahora, con un contrato precario de empleo no sabe si podrá hacer frente a un alquiler. "Para nosotros la crisis no ha pasado".