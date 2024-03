Cristina Gallego se convertía de nuevo en Dora la Conservadora en El Intermedio para viajar por toda la geografía española y tener numerosas aventuras. En esta ocasión, no estuvo acompañada por su inseparable amigo Botas. La primera parada de 'Dora' fue Guadalajara, donde Vox había tomado la decisión de invitar a no actuar al rapero Rayden en el Festival Gigante "después de que cancelara un concierto en Alcalá de Henares porque no le gustaba que allí gobernasen PP y Vox", contaba la aventurera.

El encargado de transmitir el mensaje fue Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, que utilizó su perfil en Twitter para invitarle a dejar su puesto "a alguien que no haya encomendado su conciencia a la mentira progre". "Hips don't lie pero los rojos mienten un montón", afirmaba 'Dora'. Además, sugería enviar al cantante a Corea del Norte "para que cante allí todas sus gilipolleces comunistas". "Te espera una super aventura y 15 años de trabajos forzados, 'Kim Jong-un Summer Camp'", concluía.

La siguiente parada de la aventura de 'Dora' fue Alicante, donde PP y Vox "han acordado sacar adelante los presupuestos de 2024 y han pactado 'chupimedidas' como una zona de bajas emisiones pero si no tienes bajas emisiones tampoco pasa nada porque no hay sanciones", expone la aventurera. Además, contaba que habían creado una oficina antiaborto y un servicio anti okupas. "¿Qué se necesita para montar una oficina anti okupas?", preguntaba 'Dora' a los niños. "Un teléfono, un ariete y un calvo muy musculado", respondía. "¿Acaso no es Alicante el mejor lugar del mundo?", añadía.

La última parada de 'Dora' fue Mérida, en Extremadura, en la que Vox había registrado unas enmiendas a los presupuestos de la comunidad en las que proponían ayudas para fomentar la natalidad y defender la unidad nacional. Aunque como explicaba Angel Pelayo Gordillo, presidente de Vox en la Asamblea de Extremadura, no había mucho presupuesto para ello, para 'Dora' no hace falta mucho dinero para defender España: "Por tres euritos tienes un billete de metro hasta Ferraz y una muñeca hinchable de Aliexpress".La aventurera finalizaba su aventura con una canción sobre la unidad nacional en la que afirmaba que "Extremadura, ya no puede ni aguantar, porque los rojos y Puigdemonio, España se cargarán".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.