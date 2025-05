"Hay una puerta abierta y me he metido": Isma Juárez se cuela en una casa de la ecoaldea de Valdepiélagos

Isma Juárez visita la ecoaldea de Valdepiélagos, en Madrid, para la nueva entrega de Un país en la riñonera. En este vídeo, el reportero de El Intermedio recorre las tranquilas calles de la comunidad hasta toparse con una casa completamente abierta.

Como es habitual en él, no duda en cruzar el umbral. "Hay una puerta abierta y me he metido. Es lo que hago cuando las puertas están abiertas", comenta entre risas. Sin embargo, justo al llegar a la entrada principal, se detiene en seco: "Ya no voy a entrar porque esto ya es allanamiento de morada".

El movimiento llama la atención del propietario: Roberto, un trompetista que pasa los días tocando para sus vecinos. Lejos de molestarse, lo invita a pasar. Una vez dentro, Isma queda sorprendido al ver las paredes llenas de objetos y recuerdos. "Lo solemos llenar porque es nuestra forma de conexión, de música, de creación", le explica Roberto.

Aprovechando la visita, Isma le pide un consejo. Le cuenta que en su bloque hay un niño aprendiendo a tocar la flauta y que, aunque lo intenta, le resulta un poco molesto. Como músico, ¿qué puede hacer? "Igual pararte y hablar con él", le sugiere Roberto con calma.