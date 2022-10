En el mundo de hoy en día quedan pocas historias de amor como la de Pura y Manolo, que se conocieron en una pista de patinaje "el 24 de abril de 1982". Más de 40 años después, esta pareja vuelve junto a Thais Villas a ese lugar para recordar cómo fue aquél momento. "No fue un flechazo", afirma Pura, si bien reconoce que al final consiguió 'conquistarla' con "pico y pala".

"Le gustó como besaba", explica Manolo ante los gestos de vergüenza de su pareja. Tras convertirse en padres y abandonar su afición por los patines, volverían gracias a su hija y, en el caso de Manolo, para quedarse. Con 69 años, este hombre sigue patinando en esta pista entre chavales mucho más jóvenes: "Cuando me ven, me piropean. El otro día una chica me dijo 'eres un máquina', otros me dicen que tengo flow", comenta Manolo en el vídeo sobre estas líneas donde también se le puede ver patinando junto a Thais.