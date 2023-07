En plena noche, Dani Mateo se desveló y se puso a leer: "Me podría haber dedicado a mirar TikTok, a hacer masas de croquetas, o incluso a mirar Tik-Tok con gente haciendo masas de croquetas, pero no. Vivo al límite".

Decidió leer 'La Política' de Aristóteles: "No hay espartanos con tangas de cuero dándose guantazos y cosas así, pero tiene reflexiones muy interesantes. Aristóteles dice que la característica principal del ser humano es que es un animal político, que participa en la sociedad, como las abejas. Aunque nosotros, cuando nos juntamos, no hacemos miel, hacemos cola".

La reflexión de Aristóteles le ha hecho pensar en las elecciones del 23J: "Hay mucha gente que llega a la votación con pocas ganas. ¿No lo habéis notado? Pillan en vacaciones, hace mucho calor, incluso algunos, especialmente en la izquierda, dicen que no tienen ilusión. Vamos a ver, no es la cabalgata de Reyes, no es un viaje a Disney. No te vas a encontrar a Mickey Mouse allí de presidente en una mesa, ni va a aparecer un hada para concederte deseos. Como mucho, si tienes suerte, va a aparecer Yolanda Díaz para darte un dato, pero hasta ahí".

"Si, como dice Aristóteles, somos animales políticos, solo tenemos que dejarnos llevar por el instinto y acercarnos al colegio electoral para elegir la especie que queremos que gobierne esta granja llamada España durante los próximos cuatro años. Podéis votar a un perro, a un gato, a una vaca, a quien queráis, pero, por favor, reflexionad un poco y no dejéis que en los próximos cuatro años nos gobiernen los cabestros", zanja Dani Mateo.