Dani Mateo se hace eco de una de las noticias más destacadas del día: la polémica que ha provocado Antonio Martín Hernández, alcalde popular de Vita, en Ávila. El regidor abulense ha sido expulsado de su cargo debido a que en las fiestas del pueblo decidió cantar una canción que hacía apología de la pederastia.

"Guau... un alcalde haciendo apología de la violación y la pederastia, así en plan risa", afirma Dani Mateo, alucinado. "Es algo bastante inaudito", añade, "son las primeras fiestas en las que la gente se le revuelve el estómago antes de empezar a beber el garrafón".

"Si algo tiene una buena fiesta es que luego llega la resaca", apunta Mateo, "y en el caso de Antonio Martín le ha llegado en forma de expulsión y de un clásico, un vídeo en redes pidiendo disculpas". En las imágenes Martín afirma que si alguien se ha sentido ofendido lo siente mucho y nunca volverá a cantar la canción. "En otras palabras", indica Dani, "lo siento mucho, me he equivocado, no se volverá a cantar".

"Algo de mérito tiene este alcalde porque toda la polémica le ha pillado de vacaciones por las Islas Griegas", argumenta el colaborador. "Sea como sea, ojalá no vuelva a cantarla, y no solo porque el PP se lo ha quitado de en medio, ya sabemos que al PP no le gusta que nadie cante, sino porque en toda España se está coreando 'El alcalde de Vita que se vaya a su casita...'", concluye Dani.