El alcalde de Vita, Antonio Martín Hernández, ha pedido disculpas por entonar una canción con letra pederasta el pasado 25 de agosto durante las fiestas de San Bartolo del pueblo. A través de un vídeo, el alcalde asegura que se trata de una canción que "se cantaba tradicionalmente por las fiestas de Vita". "No se trata de ofender a nadie", agrega.

En dicho vídeo, de menos de un minuto, Martín no dimite, insistiendo en sus disculpas "si alguien se ha sentido ofendido". "Yo siempre he respetado a las mujeres, a las niñas, los niños y a todo el mundo", afirma.

En la mañana de este lunes, el Grupo Popular ha anunciado que Martín será expulsado ante lo que tacha como unos hechos "inadmisibles". También añaden que el alcalde "no es afiliado del PP". "Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores", sentencian.

Martín ha confesado que le "han despertado" este lunes por la polémica generada, encontrándose unos días fuera de Vita. "Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho. Esta canción no se volverá a cantar. Gracias y gracias por la comprensión", finaliza.

Desde Podemos y el PSOE exigieron el cese inmediato del alcalde por hacer "apología de la pederastia y de la violación" con esta canción. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, compartieron el vídeo de la polémica en la red social X, en el que se observaba al alcalde entonando la letra.

"Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita. La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche", dice la canción. "Este garrulo es Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita (Ávila) por el PP, haciendo apología de la pederastia y la violación. El PP tiene que cesarlo fulminantemente, es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos. Vergüenza. Asco. Infamia", escribió Fernández en sus redes sociales.