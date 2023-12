Durante el pleno en el Congreso de los Diputados se han vivido numerosos momentos de tensión tras los cruces dialécticos entre Sánchez, Feijóo y Abascal. Dani Mateo, a pesar de ello, ha fijado su atención en otro personaje también presente: José Luis Escrivá.

"Mientras Sánchez, Feijóo y Abascal se tiraban los trastos a la cabeza, el flamante ministro estaba absorto en su trabajo, la transformación digital", afirma Mateo. En las imágenes se puede ver como el ministro no dejaba de mirar su móvil. El colaborador destaca, además, la posición del mismo ya que Escrivá tiene el dispositivo muy cercano al rostro "porque no quiere perder detalle o no sabe cambiar el tamaño de la letra", supone Mateo.

Como afirma el colaborador, "la transformación digital requiere de muchos esfuerzos y muchos dispositivos". En las siguientes imágenes se puede ver al ministro también con una tableta "que se le resiste si cabe un poco más", indica Mateo. "Yo creo que le habrá preguntado si acepta todas la cookies y el no sabe si eso incluye a Cuca Gamarra también", concluye el colaborador.