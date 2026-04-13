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Dani Mateo pide un aplauso para la embajada de Irán en España: "Trump está liando un marichocho de tres pares"

Varias embajadas iraníes han decidido publicar memes y vídeos de humor para burlarse de Donald Trump. Un ejemplo es la embajada de Irán en nuestro país, que ha criticado la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz con un vídeo viral.

Varias embajadas iraníes han decidido publicar memes y vídeos de humor para burlarse de Donald Trump. Un ejemplo es la embajada de Irán en nuestro país, que ha criticado la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz con un vídeo viral.

Como cuenta Dani Mateo, varias embajadas de Irán han decidido burlarse de Donald Trump a través de sus perfiles en redes sociales compartiendo memes o vídeos humor en respuesta a sus últimas decisiones.

Mateo muestra como ejemplo el perfil en la red social 'X' de la Embajada iraní en Tailandia que ha publicado un meme, "burlándose de una hipotética candidatura de Trump para 2028". Como se ve en la imagen, se lee: "Trump, 20,28 dólares el galón".

"Los iraníes han visto un motivo para venirse un poco arriba", afirma Mateo, "casi tanto como el petróleo". Mateo indica que ese contenido se está publicando en muchas embajadas iraníes de todo el mundo. "Están de guasa pura", afirma, "incluida la de nuestro país".

Desde la embajada han decidido responder a la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz con un popular vídeo en el que un cocinero dice: "¿Cómo lo vas a hacer así, marichocho?". "Pido un aplauso cerrado para la gente de la Embajada de Irán", solicita el colaborador. "Un vídeo muy bien traído", concluye, "porque lo que está liando Trump en el mundo es un marichocho de tres pares de narices".

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