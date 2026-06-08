Dani Mateo, sobre el nuevo 'chiringuito' de María Guardiola: "Se van a llevar por la vía rápida el dinero público"

La presidenta de la Junta de Extremadura ha presentado, junto a Nacho Cano, Extremestiza, un Instituto que busca poner en valor la conquista de América y a los conquistadores extremeños.

Dani Mateo cuenta una de las últimas medidas que ha anunciado María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. Esta no es "un tren a Madrid que no tarde cuatro días con sus noches, no, es algo mucho más necesario: el Instituto del Mestizaje". "Va a cambiar la vida de los extremeños", apunta.

Esta institución, también conocida como Extremestiza, "es un nuevo chiringuito para poner en valor la conquista de América y a los conquistadores extremeños". Mateo cuenta que es parecida al AVE, "solo que aquí lo que se van a llevar por la vía rápida es el dinero público".

Nacho Cano ha sido el encargado de presentar este instituto. "En su discurso ha querido poner en valor la figura de Hernán Cortés ligándola con la Guardia Civil", señala Mateo. El artista ha afirmado que la Guardia Civil está en España gracias a Hernán Cortés ya que "el onceavo descendiente de Moctezuma, el duque de Ahumada, es el creador de la Guardia Civil".

"¡Vaya lección de historia!", señala Dani. "Vale que entre una cosa y otra hay casi 300 años de diferencia, pero, gracias a Hernán Cortés, existe hoy la Benemérita", concluye, "de hecho, lo de los controles de alcoholemia se le ocurrió a Hernán Cortés: puede que estuviera a favor del mestizaje de españoles con nativas, pero no del mestizaje de ron con cola".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido