Luis Medina lleva años defendiéndose de "un falso rumor": "¿Os podéis creer que hay gente que le acusa de no trabajar, de aprovecharse de su título?", se ha preguntado Dani Mateo. Y es que la vida de Medina "no ha sido fácil": hace un tiempo, él mismo denunció al ABC su "dramática" situación: "Los títulos no te dan de comer".

"La gente se piensa que por formar parte de la alta sociedad ya lo tiene todo hecho", ha aseverado Dani Mateo, que ha asegurado que "su situación llegó a ser tan agobiante que Medina tuvo que ponerse a trabajar". Puedes conocer su historia al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Sandra Sabatés analiza las cifras de los contratos por los que Medina y Luceño cobraron comisiones millonarias

En este vídeo, Sandra Sabatés analiza las cifras recogidas en el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre los dos contratos por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 6 millones en comisiones a Luis Medina y su amigo Alberto Luceño.