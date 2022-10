"¿Solo yo me he dado cuenta de este pedazo de cambio de look que ha pegado Feijóo?", con esta pregunta irrumpe Dani Mateo en el plató de El Intermedio para analizar la nueva imagen del líder de la oposición que se basa en "americana y jersey con cuello cisne": "Es un look que le viene muy bien para hacer oposición", confirma el catalán. Ya que ahora que Sánchez ha optado por quitarse la corbata, él lo contrarresta poniéndose cuello alto".

Como bien observa el colaborador, este es el look que también ha elegido para sus posados en la revista Esquire. Puedes ver el divertido análisis de Dani Mateo de todas y cada una de las fotos que se ha hecho el líder de la oposición para esta revista y sus divertidos comentarios sobre lo que quieren transmitir en el vídeo principal de la noticia: "Va a haber un montón de Feijóoliebers".